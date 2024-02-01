لليوم الـ11 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره المطبق على مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال متحدث الجمعية رائد النمس، الخميس: "الاحتلال ما زال يستهدف كل جسم متحرك بمستشفى الأمل الذي فيه 100 شخص من الطواقم الطبية والممرضين، إضافة إلى 7 آلاف نازح".

وأوضح النمس أن الجيش أصاب أمس الأربعاء، "أحد المواطنين بالرصاص على بعد عدة أمتار من بوابة المستشفى ما أسفر عن استشهاده لاحقاً، الأمر الذي دفع أحد موظفي قسم الأمن إلى انتشاله ليُستهدف هو الآخر ويُبقى عليه ينزف حتى استشهاده".

واستكمل قائلاً: "الجثتان لا تزالان ملقاتين أمام بوابة المستشفى، فيما لم تتمكن الطواقم من انتشالهما جراء الاستهداف المتكرر".

وحسب النمس، يواصل الجيش إطلاق العيارات النارية والقذائف وقنابل الدخان والغاز في محيط المستشفى.

وأشار إلى عدد من جثامين الشهداء ملقاة على الشوارع في محيط المستشفى، فيما تعجز الطواقم الطبية عن انتشالهم بسبب استمرار الحصار.

وأمس الأربعاء، قالت الجمعية إن الجيش اقتحم ساحة مستشفى الأمل، وتمركز أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات فيها.

انسحاب قوات إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانٍ الخميس مغادرة لواء الاحتياط 55 جنوب قطاع غزة واستبدال قوات أخرى به في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن أسباب القرار.

وأضاف: "على مدار الشهرين الأخيرين، عملت القوات التابعة للواء 55 في منطقة خان يونس، وخلال فترة العمل عثر اللواء على عديد من فتحات الأنفاق والوسائل القتالية ودمرها".

وتابع الجيش: "في إطار نشاط القوات بالمنطقة، رصد الجنود خلال الأسابيع الأخيرة موقعي إطلاق استخدمتهما منظمة حماس لإطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وبشكل دوري يعلن الجيش الإسرائيلي سحب واستبدال عدد من قواته العاملة في قطاع غزة، في إطار المعارك البرية المستمرة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كثير من المناسبات، قال الجيش الإسرائيلي إن أسباب الاستبدال هي خروج القوات لفترات راحة وإعادة التجهيز.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.