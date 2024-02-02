وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 مواطنين إسرائيليين، هم: ديفيد تشاسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيخرمان، وينون ليفي".

اعتداءات ثابتة

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن "أدلة فيديو تشير إلى أن شالوم زيخرمان اعتدى على نشطاء إسرائيليين، وحاول تحطيم نوافذ سياراتهم في أثناء مرورهم بالضفة الغربية، ثم حاصر اثنين من النشطاء وأصابهما".

أما ديفيد تشاسداي "ففُرضَت عليه عقوبات لقيادته أعمال شغب في بلدة حوارة أدّت إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق في الممتلكات، واعتداءات على مدنيين فلسطينيين أدّت إلى مقتل شخص واحد".

وتابع البيان بأن عينان تنجيل "متورط في اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة عديد من الأشخاص".

في حين يواجه ينون ليفي اتهامات بقيادة المستوطنين بانتظام لشنّ هجمات تخلق "جوّاً من الخوف" يهدف إلى ترهيب المجتمعات الفلسطينية لدفعهم إلى مغادرة منازلهم، وفق البيان.

عقوبات أمريكية

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان الخميس، إن العنف "يشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدّد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق الخميس قال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن تَحدَّثَا للإعلام دون الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقّعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمّد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".

وكشف المسؤولان "فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين على خلفية ممارسة أنشطة مختلفة، بما في ذلك الانخراط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، والترهيب، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".

وقال أحد المسؤولين إن العقوبات تهدف إلى معالجة "الأفعال التي تقوّض السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية".

وأضاف أن إدارة بايدن أبلغت مسؤولين إسرائيليين كباراً بهذه الإجراءات.

نتنياهو غاضب

في المقابل انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار بايدن فرض عقوبات على المستوطنين الأربعة بتهمة ممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه الخميس: "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في الضفة الغربية هم مواطنون ملتزمون القانون، وعديد منهم يقاتلون في الجيش هذه الأيام للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي لا مجال لتدابير استثنائية في هذا الصدد"، على حد تعبيره.

بدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعقيباً على قرار بايدن: "حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها بالضفة الغربية".

وأضاف عبر منصة إكس: "الرئيس بايدن مخطئ في ما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل والمستوطنين الأبطال، أولئك الذين يتعرضون للهجوم والذين يُرجَمون بالحجارة هم الأبطال في الضفة الغربية".

تأتي هذه الإجراءات في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دون جدوى إسرائيل إلى وقفه، محذّرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين.