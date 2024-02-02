استدعت وزارة الخارجية البلجيكية الخميس، السفيرة الإسرائيلية، للاستيضاح عن تدمير "مكاتب وكالة التنمية البلجيكية" (أنابل) في قطاع غزة.

وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب في تدوينة على حسابها عبر منصة إكس، أنه "قُصفَت ودُمّرَت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) بغزة".

وشدّدت لحبيب على أن "استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول".

وأشارت إلى "استدعاء السفيرة الإسرائيلية للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة (أنابل) في غزة".

ونشر مدير "أنابل" جان فان ويتر عبر منصة إكس صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف، والثانية لكومة من الركام.

وعلّق على ذلك قائلاً: "جميعنا في أنابل مصدومون. باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك".

وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو بحي الرمال المركزي بمدينة غزة.

ولم تردّ السفارة الإسرائيلية في بلجيكا على الفور على هذه التصريحات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.