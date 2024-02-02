بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ومخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن شكري تلقّى اتصالاً هاتفياً من عبد اللهيان، تناولا فيه "التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأطلع الوزير شكري نظيره الإيراني على "الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع".

كما أعرب عن "قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأكّد أن "اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصبّ في مصلحة أي طرف، ويؤثّر سلباً في المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة"، وفق البيان المصري.

وأعرب شكري عن "قلق واستنكار مصر لاتّساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى أنها "تؤثّر سلباً في مصالح عديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكّله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهامّ والاستراتيجي".

ووفق البيان "أكّد وزيرا خارجية مصر وإيران رفضهما الكامل لأي مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات".

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أشارت فيه إلى أن عبد اللهيان أكّد لشكري أن بلاده لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، وأنهم لا يرون في الحرب وسيلة لحلّ الأزمة.

وأضاف أنه "على جميع الدول التركيز على المسار السياسي لوقف الهجمات على غزة، وحلّ الأزمة في القطاع والضفة الغربية".

وشدّد عبد اللهيان وشكري على أن الجهود المشتركة لدول المنطقة مهمة للحفاظ على الاستقرار والسلام.

وأكّدا وقف الحرب على غزة، باعتباره المفتاح لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.