سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر وإيران تبحثان جهود التهدئة في غزة والحد من اتساع رقعة الصراع
قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بحث خلال اتصال هاتفي تلقّاه من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ومخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما يؤثّر "سلباً في مصالح عديد من الدول".
مصر وإيران تبحثان جهود التهدئة في غزة والحد من اتساع رقعة الصراع
يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً. / صورة: AA
2 فبراير 2024

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ومخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن شكري تلقّى اتصالاً هاتفياً من عبد اللهيان، تناولا فيه "التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأطلع الوزير شكري نظيره الإيراني على "الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع".

كما أعرب عن "قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأكّد أن "اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصبّ في مصلحة أي طرف، ويؤثّر سلباً في المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة"، وفق البيان المصري.

وأعرب شكري عن "قلق واستنكار مصر لاتّساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى أنها "تؤثّر سلباً في مصالح عديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكّله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهامّ والاستراتيجي".

ووفق البيان "أكّد وزيرا خارجية مصر وإيران رفضهما الكامل لأي مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات".

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أشارت فيه إلى أن عبد اللهيان أكّد لشكري أن بلاده لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب، وأنهم لا يرون في الحرب وسيلة لحلّ الأزمة.

وأضاف أنه "على جميع الدول التركيز على المسار السياسي لوقف الهجمات على غزة، وحلّ الأزمة في القطاع والضفة الغربية".

وشدّد عبد اللهيان وشكري على أن الجهود المشتركة لدول المنطقة مهمة للحفاظ على الاستقرار والسلام.

وأكّدا وقف الحرب على غزة، باعتباره المفتاح لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us