سياسة
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"إدارة متواطئة مع إسرائيل".. فلسطينيون أمريكيون يرفضون لقاء بلينكن
أعلن أعضاء من الجالية الفلسطينية-الأمريكية رفض دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه غزة، في وقت تتصاعد  فيه الاحتجاجات على بايدن بسبب انحيازه لصالح إسرائيل.
"إدارة متواطئة مع إسرائيل".. فلسطينيون أمريكيون يرفضون لقاء بلينكن
فلسطينيون أمريكيون يرفضون دعوة للقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن / صورة: Reuters
2 فبراير 2024

رفض أمريكيون من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، بسبب استيائهم من سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكن اجتمع مع "عدد من قادة" الجالية الأمريكية-الفلسطينية، دون ذكر عدد الحاضرين.

وأورد بيان لأعضاء الجالية الأمريكية الفلسطينية التي رفضت الحضور الخميس، أن "اجتماعاً من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي"، مضيفاً أنهم يمثّلون غالبية المدعوين.

وقالت المجموعة الفلسطينية الأمريكية: "لن نحضر هذا الاجتماع الذي لا يعد سوى إجراء روتيني". وأضافت أنها تعدّ إدارة جو بايدن "متواطئة" مع إسرائيل في حربها على غزة.

ويحتجّ العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة إضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب الإسرائيلية، على السياسة الأمريكية في ما يخصّ الأوضاع في غزة، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما عارضته واشنطن.

وتشهد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات غاضبة من إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فخرجت مظاهرات بالقرب من مطارات وجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، فضلاً عن وقفات احتجاجية خارج البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.

كما يقاطع المتظاهرون الرئيس الأمريكي جو بايدن في أثناء إلقائه خطابات، ونظموا احتجاجات خلال فاعليات حملته الانتخابية للرئاسيات الأمريكية القادمة، بما في ذلك في ميشيغان الخميس.

وللمرة الخامسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتوجه بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة، فيما تستمرّ الهجمات الإسرائيلية عليها.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بلينكن سيُجرِي اتصالات مختلفة مع الأطراف في نطاق التقييمات بشأن الوضع في المنطقة بعد انتهاء الحرب وكيفية إدارة غزة في هذه المرحلة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتمَلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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