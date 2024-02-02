أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده "يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية" قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به كاميرون لوكالة أسوشيتد برس خلال زيارة أجراها للبنان الخميس ضمن جولة له بمنطقة الشرق الأوسط تشمل عدداً من الدول العربية.

وقال كاميرون إن بلاده "يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".

وأضاف أنه "لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما بقيت حركة حماس في غزة، ولكن يمكن ذلك فيما تستمرّ المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين".

وأكّد أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين المستقلة "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن يجب أن لا ينتظر حتى نهايتها".

ولفت كاميرون إلى أن هذا الاحتمال "حيويّ للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

وفي وقت سابق الخميس شدّد كاميرون على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحلّ، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.