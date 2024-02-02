استنكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هجوماً على مسجد في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو، مؤكداً أنه عمل جبان ومثير للقلق وغير مقبول.

وكتب ترودو عبر حسابه على موقع إكس أمس الخميس: "لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا".

وتابع: "الهجوم على مسجد في ميسيساجا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في اليوم الوطني لإحياء ذكرى الهجوم على مسجد مدينة كيبيك والتصدي للإسلاموفوبيا، جبان ومثير للقلق وغير مقبول. أندّد به بأشدّ العبارات الممكنة".

وتحقّق السلطات في الهجوم على المسجد على أنه جريمة كراهية وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها جزء من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقالت الشرطة إن شخصاً ألقى حجرين على نافذة مسجد في ميسيساجا يوم الأحد، عشية ذكرى هجوم على مسجد في مدينة كيبيك حصد أرواح ستة أشخاص عام 2017. وقالت شبكة "سي بي سي" نيوز إنه لم يُصَب أحد في الحادثة.

من جانبه لفت المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى أن الهجوم "جزء من تصاعد مثير للقلق للكراهية ضد الإسلام في أنحاء البلاد".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت السلطات في تورونتو إن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في أكبر مدينة كندية ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية الصراع في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.