أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى مواني "فلسطين المحتلة" بصواريخ بحرية.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان على منصة إكس: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة".

وأوضح أن "السفينة كانت متجهة إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأكد أن "عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة في خليج عدن، وتدمير زورق مفخَّخ للحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس إنه "في نحو الساعة 5 صباح الخميس بتوقيت صنعاء (2:00 ت.غ) تمكنت القيادة المركزية من إسقاط طائرة من دون طيّار فوق خليج عدن دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وأوضحت أنه "في وقت لاحق من اليوم نفسه وفي نحو الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (7:30 ت.غ) جرى استهداف وتدمير زورق مسيّر غير مأهول يحتوي على مواد متفجرة تابع للحوثيين ومدعوم من إيران".

وأشارت إلى أن "القوات الأمريكية حددت الزورق المسيّر وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأضافت: "بناءً على ذلك جرى توجيه ضربة أدت إلى تدميره، ما أدى إلى انفجارات كبيرة ولم يُبلَّغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

وحسب سنتكوم "أعقب ذلك في نحو الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت صنعاء (9:45 ت.غ) إطلاق صاروخين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة الشحن إم/في كوي التي ترفع العلم الليبيري".

وتابعت: "سقط الصاروخان في الماء دون أن يصطدما بالسفينة (...) لم تقع أي إصابات ولم يبلَّغ عن وقوع أضرار في السفينة المذكورة أو سفن التحالف في المنطقة".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وذلك "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.