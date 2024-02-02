نفّذ جهاز الاستخبارات التركية عملية نوعية ضد أشخاص ينفّذون أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وأفادت مصادر أمنية الجمعة، بأن السلطات التركية وقفت 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات عبر محقّقين خاصّين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن التحقيقات رصدت تنفيذ الموساد أنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محقّقين خاصّين مرتبطين به.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول أن 9 أشخاص يُشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها للموساد بواسطة محقّقين خاصّين.

بناءً على هذه التحقيقات نفذت عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتَي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، فيما تَبيَّن أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقاً في إطار التحقيقات ذاتها.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي قرّر القضاء التركي حبس 15 شخصاً مشتبهاً به بقضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لمصلحة الموساد، كما أُطلقَ سراح 11 شخصاً بشرط الرقابة القضائية، وأحال 8 مشتبه بهم إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.

جاء ذلك عقب عملية أمنية شملت عدة ولايات تركية صودر فيها 134 ألفاً و830 يورو، و23 ألفاً و680 دولاراً، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخَّص وذخائر ومعدات رقمية.

كان جهاز الاستخبارات التركي نفّذ عملية ضدّ محقّقين خاصّين تابعين للموساد في ديسمبر/كانون الأول 2022، أسفرت عن توقيف 68 شخصاً.