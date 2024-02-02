قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 271 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس-الجمعة في نيروبي، حسبما أعلن نائب المفتّش العامّ في الشرطة الكينية الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق مايغا موورا عبر منصة إكس، إنّ "شاحنة محمَّلة بالغاز انفجرت، مسبِّبة كرة نار هائلة انتشرت بسرعة".

وأوضح أن الحريق "ألحق أضراراً بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها عديد من الشركات المتوسطة والصغرى"، مضيفاً أن "النيران اشتعلت أيضاً في منازل سكنية في الحي، وكان عديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".

ونقل موقع "سيتيزن" الإعلامي أن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة إمباكاسي، وأظهرت مشاهد بثّها كرة هائلة من النار بالقرب من عدة مساكن.

وقال المتحدث باسم الحكومة: "أُمِّنَ الموقع وأُقيمَ مركز قيادة في المكان للمساعدة على تنسيق عمليات الإنقاذ وجهود التدخل الأخرى".

في هذه الأثناء فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول موقع الحريق، فيما كان مئات الأشخاص يعاينون الأضرار ويبحثون عن أغراض شخصية بين الدمار.

وفي يونيو/حزيران 2018، قُتل 15 شخصاً على الأقل وأُصيب أكثر من 70 آخرين في حريق اندلع في أكبر سوق في الهواء الطلق في نيروبي.