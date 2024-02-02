روى عدد من الأسرى والأسيرات من قطاع غزة المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل صادمة، إذ تعرضوا لمعاملة سيئة وتهديد بالقتل بدءاً من لحظة الاعتقال حتّى الإفراج.

وكشف فلسطينيان من القطاع أمضيا أكثر من 50 يوماً في الاعتقال أن الفلسطينيات اللواتي اعتقلهن الجيش الإسرائيلي لم يسلمن من التفتيش العاري والمتكرر والمؤذي.

وقال المعتقلان إن جيش الاحتلال يتبع سياسة "الترويع للمعتقلات والإيهام بالقتل منذ لحظة الاعتقال الأولى"، كما يتعرض المعتقلون لـ"أشكال متعددة من التعذيب من ضرب مبرح وعقاب جماعي وإطلاق الكلاب الشرسة نحوهم"، وفق شهادتيهما.

"تفتيش عارٍ"

تقول عبير غبن، التي اعتُقلت من بلدة بيت لاهيا، إن اعتقالها جاء بعد قصف تعرضت له المدرسة التي كانت تلجأ إليها رفقة أطفالها.

وتضيف غبن أنها خلال رحلة النزوح ومرورها بحاجز عسكري إسرائيلي، أمرها الجيش بالتوجه إليه منفردة فيما طلب من الأطفال الثلاثة إكمال سيرهم وحيدين.

وبعد أن اتجهت نحو الجيش، سألها الجنود عن "اسمها ورقم هويتها"، فيما طلب منها بعد ذلك التوجه خلف أكوام من الرمال، وفق قولها.

وتضيف: "كنت أمشي وأعرف أنني أتوجه نحو الموت والإعدام، حيث كان يصدر صوت إطلاق رصاص بعد توجه الفلسطينيين إلى هناك، ما يوحي بإعدامهم".

وتكمل قائلةً: "هناك كانت توجد خيمة مفتوحة، يطلب الجيش منّا نزع ملابسنا كاملة والخضوع للتفتيش"، ومن يرفض ذلك، يهدده الجنود بالقتل الفوري، كما قالت.

وأشارت إلى أنها خضعت عدة مرات للتفتيش العاري الذي يتخلله أذى جسدي، وتوضح: "في أول مرة نزعت ملابسي وجرى تقييد اليدين وتعصيب العينين ومن ثم التفتيش، ثم مطالبتي بارتداء ملابسي ثانية".

وتذكر غبن أنها والمعتقلون ناموا ليلة كاملة في العراء وسط أجواء شديدة البرودة، على أرضية مفروشة بالحصى.

وفي آخر محطات الاقتياد، وصل المعتقلون إلى مكان تعتقد غبن أنه "قن للدجاج"، حيث أُجبروا على الدخول وطُلب منهم نزع الملابس مجدداً، ثم خضعوا مجدداً لتفتيش عبر جهاز للفحص طال الجلد واللحم بشكل قاس ومؤلم، وفق قولها.

لحظة الإفراج

رغم مرور 53 يوماً داخل المعتقل، فإن فرحة غبن بالإفراج عنها لم تكتمل خصوصاً أنها كانت تجهل مصير ومكان أطفالها الثلاثة.

وتضيف: "ضغط الدم لديّ كان مرتفعاً جداً، وكنت أموت يومياً من خوفي على أطفالي وعدم معرفتي بمصيرهم".

وفي وقت وجيز من الإفراج، التقت غبن أطفالها الثلاثة الذين كانوا لدى أقاربهم في أحد مراكز الإيواء.

وقالت: "كال الأسيرات اللواتي اعتُقلن وما زلن في الداخل، حياتهن صعبة لدرجة لا يمكن تخيلها، خصوصاً وسط خوفهن على أطفالهن في الخارج".

كلاب شرسة

بدوره، يقول الفلسطيني صابر أبو مهادي، من بلدة بيت لاهيا، إنه تعرض للاعتقال في 10 ديسمبر/كانون الأول، وإنه أمضى 52 يوماً.

ويضيف: "الاعتقال جرى بعد محاصرة مدرسة الإيواء التي كنا بها، وقتل 5 من النازحين داخلها".

وتعرض الرجال، كالنساء، لتفتيش عارٍ إلا من الملابس الداخلية، وقضوا ليلة في العراء وسط البرد القارس وتكبيل اليدين إلى حين نقلهم لداخل إسرائيل.

وواجه أبو مهادي وبقية المعتقلين آنذاك الضرب والشتم وإطلاق الكلاب الشرسة لمهاجمتهم ليلاً، وفق حديثه.

مصير مجهول

رغم الإفراج عن أبو مهادي منذ أيام فإنه ما زال يجهل مصير ومكان عائلته التي فرَّقه عنها الاعتقال.

ويقول: "معاناة كبيرة بعد الاعتقال، لا نعرف أي شيء عن عوائلنا، هل هم أحياء أم أموات؟ أين هم؟ في الشمال أم الجنوب؟ المصير مجهول تماماً".

في المقابل، فإن عائلة أبو مهادي لا تعرف أن نجلها صابر ما زال على قيد الحياة، كما قال.

ويضيف: "أحد أصدقائنا في المعتقل كانت عائلته تعتقد أنه استُشهد، بسبب تزامن سماع إطلاق النار مع لحظة اعتقاله".

وتقول مؤسسات حكومية وحقوقية إن الجيش اعتقل خلال عمليته البرية بقطاع غزة مئات الفلسطينيين الذين لا يعرف مصيرهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.