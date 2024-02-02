كشف إعلام عبري أن مقربين من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يطالبون بالإسراع في الموافقة على مخططات لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الجمعة أن "مسؤولي المستوطنات يروّجون هذه الأيام عقد لجنة التخطيط العليا وعلى جدول الأعمال الإسراع في التصديق على آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية".

ولجنة التخطيط العليا الإسرائيلية في الإدارة المدنية هي الذراع التنفيذية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المسؤولة عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات، واجتمعت للمرة الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي.

وأورد المصدر العبري أن تحديد موعد اجتماع اللجنة يتطلب "موافقة على المستوى السياسي"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو.

وتابع: "حسب التقديرات، ستُقدَّم في هذه المرحلة مخططات نحو 7000 وحدة سكنية إلى المراحل المختلفة، مع تقديم مخططات أكثر من 2000 منها إلى المرحلة النهائية من التصديق".

وأشار الموقع العبري إلى أن الأرقام الخاصة بأعداد الوحدات السكنية في إطار المستوطنات "ليست نهائية، إذ يُنتهى منها هذه الأيام".

ويحدّد نطاق بناء الوحدات وموقعها مديرية المستوطنات التي أنشأها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالتعاون مع رؤساء المجالس في المستوطنات ومع المسؤولين الأمنيين، في وقت يدفع فيه مقربون من سموتريتش "من أجل إتمام هذه الخطط"، حسب الموقع العبري.

في السياق نفسه أشار واينت إلى أنه "يجري ترويج بناء على خلفية الخطة الأمريكية الواسعة التي تتناول القضية الفلسطينية"، في إشارة الى دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ حلّ الدولتين.

ونقل الموقع عن شلومو نعمان، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية: "صمتنا حتى الآن ينبع من إدراك أن دولة إسرائيل تمرّ بفترة معقدة للغاية، حيث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية متوترة".

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء التجميد وتحريرنا من التوجيه الأمريكي المخزي الذي يمنع على ما يبدو البناء اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

ونظم حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأحد مؤتمراً بعنوان "مؤتمر النصر" لترويج إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بمشاركة وزراء ونواب الكنيست.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشف عنه إعلام عبري آنذاك.

وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً كبيراً بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمعطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان في الضفة، والتي تقدر أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل بلا جدوى إلى وقفه، محذّرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين.