لليوم الـ119 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وغارات للطيران استهدفت عدة مناطق سكنية تركزت بخاصة في خان يونس وسط القطاع.

وأفادت مراسلة TRT عربي ربى العجرمي اليوم الجمعة، بأن اشتباكات ضارية دارت بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وأضافت العجرمي أن مدينة خان يونس ومحيطها لا تزال تشهد قتالاً عنيفاً وغارات جوية وقصفاً مدفعيّاً مكثفاً، بخاصة خلال ساعات الليل، فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل بالمحافظة.

وذكرت مراسلتنا أن قوات وآليات الاحتلال انسحبت من مناطق جنوب وغرب غزة حيث تَكشَّف حجم الدمار الواسع وجثامين الشهداء الذين أُعدِموا ميدانيّاً إثر العمليات العسكرية المستمرة منذ أسابيع.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مناطق واسعة شمال غربي مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تواصل القصف

وأفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثانية مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وأحصت وزارة الصحة في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 105 شهداء مدنيين مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.

فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بشن طيران الاحتلال عدة غارات ليلة الخميس وفجر الجمعة، تركّزت على محافظتَي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات في محيط منطقة الشيخ زايد وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

معارك ضارية

في السياق نفسه قالت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة من نوع "الياسين 105" في حي الأمل بخان يونس.

أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه اعتراض مسيَّرة أُطلقَت من قطاع غزة تجاه الجنوب خلال ساعات الليلة الماضية.

وأضاف الجيش في بيان: "اعترض جنود الدفاع الجوي بنجاح خلال ساعات الليل هدفاً جويّاً مشبوهاً خرق الحدود من قطاع غزة، باتجاه جنوب البلاد".

كما ذكر الجيش في بيانه أن "القتال" مستمر بقطاع غزة، حيث هاجم الجنود "أهدافاً" في خطّ الشاطئ لقطاع غزة كجزء من دعم القوات التي تنشط وسط القطاع، دون تحديد طبيعة الأهداف.

وأردف: "في نشاط آخر في غرب خان يونس، وجهت قوات من لواء غيفعاتي طائرات هاجمت عدة مبانٍ عسكرية".

كما أفاد الجيش بأنه "شمال القطاع ووسطه، تستمر قوات تابعة للفرقة 162 بمداهمة بني تحتية معادية والقضاء على خلايا مسلحة"، حسب البيان ذاته.

يأتي ذلك بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار الجمعة، في عدد من بلدات شمالي إسرائيل، القريبة من الحدود اللبنانية، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "13" العبرية إن صفارات الإنذار دوت في بلدة كريات شمونة والمناطق المحيطة، بعد "رصد 4 قذائف أطلقت من لبنان على المنطقة".

شهداء وجرحى

في غضون ذلك، أفادت "وفا" باستشهاد امرأة وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل وإصابة 13 مدنياً آخرين كذلك بقصف على منزل غرب خان يونس.

في المحافظة ذاتها، أصيب مدنيان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي، فيما عثر على جثامين 12 شهيداً من عائلة شراب تحت رُكام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع.

في سياق متصل قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها بتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

واستُشهد عدد من المدنيين وأُصيبَ آخرون، بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال في مدرجات ملعب بمدينة غزة، عندما كانوا يحاولون التقاط إرسال الاتصالات والإنترنت.

"كارثة إنسانية"

إنسانياً، قالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقرون إلى الماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وأفادت معطيات صادرة عن مصادر طبية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 95 مجزرة منذ الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، راح ضحيتها 936 شهيداً، و1652 جريحاً.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66287 جريح، في حصيلة غير نهائية.

من جانبها، دعت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم "يزداد قتامة يوماً بعد آخر".

وقالت راسل في تدوينة على منصة "إكس" الجمعة، إن "وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوماً بعد يوم"، وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم".

ونشرت مديرة "يونيسف" مع التدوينة بياناً حمل عنوان "لا يمكننا التخلي عن سكان غزة"، حذّر من أن تعليق الدعم المالي للأونروا "أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".

فيما قدرت "يونيسف" بأن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم منذ بدء الحرب.