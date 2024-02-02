تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اقتحام واسعة ترافقها حملات اعتقال فلسطينيين في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالموازاة مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم 119 على التوالي.

وأفاد مراسل TRT عربي، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقال طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، حيث باتت الاقتحامات عنواناً رئيسياً تشهده الضفة بوتيرة يومية.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت محافظات قلقيلية وجنين وبيت لحم والخليل، حيث اعتقلت كثيراً من الشبان الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الاقتحامات التي ينفّذها جيش الاحتلال ترافقها "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم".

كما أضافت الوكالة أن قوات الاحتلال تنفذ "عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال، إضافةً إلى عمليات تخريب واسعة تطول البنى التحتية".

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، بارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية، الجمعة، إلى 6 آلاف و485 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينياً الليلة الماضية.

وقالت المؤسستان إن الاعتقالات "تركزت في بلدة باقة الحطب بمحافظة قلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات طولكرم وجنين وطوباس، والقدس".

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

بدورها، كشفت معطيات إسرائيلية رسمية نقلها مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الحقوقي الإسرائيلي، الخميس، عن سلطة السجون الحكومية، عن وجود نحو 9 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم معتقلون إدارياً (من دون اتهامات).

تنديد بمخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة

من جهة أخرى، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمخطط إسرائيلي لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية: "تُدين وزارة الخارجية بأشد العبارات دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل) سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بشكل نهائي".

وأضافت: "ننظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة، ويعد تنفيذها تصعيداً خطيراً واستفزازياً في ساحة الصراع، وتحدياً سافراً للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن المخطط "يعد رداً على قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من غلاة المستوطنين".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"ممارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة".

وقالت: "الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشجع اليمين الإسرائيلي على تعميق الاستيطان وتخريب الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".

عقوبات أمريكية على 4 مستوطنين

في غضون ذلك، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 مواطنين إسرائيليين، هم: ديفيد تشاسداي، وعينان تنجيل، وشالوم زيخرمان، وينون ليفي".

"وفُرضت عقوبات على تشاسداي، لقيادته أعمال شغب في بلدة حوارة (شمالي الضفة الغربية)، أدت إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق بالممتلكات، واعتداءات على مدنيين فلسطينيين أدت إلى مقتل شخص واحد، وكذلك تنجيل، متورط في اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين، ما أدى إلى إصابة عديد من الأشخاص"، حسب البيان نفسه.

"فيما تشير أدلة فيديو إلى أن زيخرمان اعتدى على نشطاء إسرائيليين، وحاول تحطيم نوافذ سياراتهم في أثناء مرورهم بالضفة الغربية، ثم حاصر اثنين من النشطاء وأصابهما"، حسب الخارجية الأمريكية.

ويواجه ليفي، اتهامات بقيادة المستوطنين بانتظام لشن هجمات تخلق "جواً من الخوف" يهدف إلى ترهيب المجتمعات الفلسطينية لدفعهم إلى مغادرة منازلهم، وفق ذات البيان.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.​​​​​​​