سياسة
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الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني برفح.. مليون طفل بغزة بحاجة لدعم نفسي
وصفت الأمم المتحدة، مدينة رفح بدت وكأنها “طنجرة ضغط مملوءة باليأس” جراء نزوح سكان غزة لجنوب القطاع بسبب تصاعد القتال في خان يونس،  بينما كشفت "يونيسف" عن أن أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة إلى دعم صحي ونفسي.
الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني برفح.. مليون طفل بغزة بحاجة لدعم نفسي
الأمم المتحدة: رفح تتحول إلى “طنجرة ضغط” مع فرار سكان غزة لجنوب القطاع / صورة: AA
2 فبراير 2024

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، من تطور الأوضاع إزاء تصاعد القتال في خان يونس، موضحاً أنه أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف المدينة الحدودية بأنها "طنجرة ضغط مملوءة باليأس".

ويأتي هذا التحذير فيما تستعد إسرائيل للتقدم أكثر نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، فقد لجأ معظم السكان هرباً من الهجوم الإسرائيلي.

وذكر ينس لايركه المتحدث باسم المكتب "أريد أن أشدد على قلقنا البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، الذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخلياً الذين سعوا إلى ملاذ في رفح خلال الأيام القليلة الماضية".

وفرّ إلى رفح أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معظمهم يعانون من البرد والجوع في خيام ومبانٍ عامة.

وأوضح لايركه أن "رفح كطنجرة ضغط مملوءة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقاً".

وأضاف: "أصبحت الهجمات على خان يونس أيضاً أكثر كثافة، وصُدمنا من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر، فضلاً عن آلاف النازحين الذين لجؤوا إلى هناك".

وتابع: "تواجه وكالات الإغاثة صعوبة بالفعل في أداء دورها في ظل هذه الظروف".

وفي السياق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وأكد جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأطفال "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية. ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف".

وكشف عن أنه "قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى دعم الصحة النفسية ودعم نفسي واجتماعي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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