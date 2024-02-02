رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق قذائف من لبنان ومسيّرة من قطاع غزة، فعّلت على أثرها صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات.

وقالت القناة "13" العبرية إن صفارات الإنذار دوت في بلدة كريات شمونة والمناطق المحيطة، بعد "رصد أربع قذائف أطلقت من لبنان على المنطقة".

وأوضحت أن القذائف "سقطت في مناطق مفتوحة"، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية لأول مرة رسمياً، تضرر 427 منزلاً في المستوطنات المتاخمة لحدود لبنان، منذ المواجهات الدائرة مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إطلاق مسيّرة من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة، اعتراض: "جنود الدفاع الجوي بنجاح خلال ساعات الليل هدفاً جوياً مشبوهاً خرق الحدود من قطاع غزة، باتجاه جنوب البلاد".

وأضاف: "جرى تفعيل إنذار على تطبيق قيادة الجبهة الداخلية حسب السياسة المتبعة".

بدورها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الحديث بشأن الهدف المشبوه يدور حول طائرة مسيّرة.

من جهة ثانية، قال الجيش في بيانه إن "القتال" مستمر بقطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه انسحابه من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن القوات المناورة "مستمرة في عملها على مدار آخر 24 ساعة على تصفية مسلحين، وتدمير بنى تحتية معادية على أرض قطاع غزة، بالتعاون مع قوات سلاح الجو".

وأضاف أن الجنود "هاجموا أهدافاً" في خط الشاطئ لقطاع غزة كجزء من دعم القوات التي تنشط وسط القطاع، من دون تحديد طبيعة الأهداف.

وتابع: "جنود مجموعة القتال التابعة للواء المظليين يستمرون في العمل في غرب خان يونس (جنوب قطاع غزة)".

وأردف: "في نشاط آخر في غرب خان يونس، وجهت قوات من لواء غيفعاتي طائرات هاجمت عدة مبانٍ عسكرية".

كما أفاد الجيش بأنه "شمال القطاع ووسطه، تستمر قوات تابعة للفرقة 162 بمداهمة بنى تحتية معادية والقضاء على خلايا مسلحة"، بحسب البيان ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.