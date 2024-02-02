سياسة
2 دقيقة قراءة
مقررة أممية: الاتحاد الأوروبي ملزم تعليق الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل
أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، إلى أن الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان". وطالبت بالتالي دول الاتحاد بتعليق الاتفاقية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
مقررة أممية: الاتحاد الأوروبي ملزم تعليق الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل
ألبانيز تتهم الدول الغربية بازدواجية المعايير بعد تعليق تمويل الأونروا / Others
2 فبراير 2024

طالبت مسؤولة أممية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل، على ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في غزة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز عبر حسابها بمنصة إكس: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 30% من تجارتها السلعية".

وأوضحت أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان".

وأضافت ألبانيز أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة "يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية".

وفي وقت سابق، اتهمت ألبانيز الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ"ازدواجية المعايير". وانتقدت استمرار دعم هذه الدول لإسرائيل رغم مواصلة الأخيرة حربها على قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us