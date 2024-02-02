طالبت مسؤولة أممية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل، على ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في غزة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز عبر حسابها بمنصة إكس: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 30% من تجارتها السلعية".

وأوضحت أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان".

وأضافت ألبانيز أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة "يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية".

وفي وقت سابق، اتهمت ألبانيز الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ"ازدواجية المعايير". وانتقدت استمرار دعم هذه الدول لإسرائيل رغم مواصلة الأخيرة حربها على قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت، حتى الخميس، "27 ألفاً و19 شهيداً و66 ألفاً و139 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.