سياسة
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محللون: استمرار الهجمات بالبحر الأحمر دفع سفن الحبوب إلى اتخاذ مسارات بعيدة
كشف محللون وتجار، عن أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، يدفع مزيداً من سفن الحبوب إلى اتخاذ طرق أخرى بعيداً عن البحر الأحمر، مؤكدين تغيير عديد من سفن الحبوب مساراتها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع.
محللون: استمرار الهجمات بالبحر الأحمر دفع سفن الحبوب إلى اتخاذ مسارات بعيدة
مدمرة الصواريخ البريطانية HMS Diamond في البحر الأحمر، في 6 يناير/كانون الثاني 2024 / صورة: Reuters
2 فبراير 2024

أكد محللون، اليوم الجمعة، أنه جرى تحويل مزيد من السفن المحملة بالحبوب من قناة السويس إلى مسارات حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ويمر، عبر قناة السويس، عادة، نحو سبعة ملايين طن متري شهرياً من شحنات الحبوب إلى البحر الأحمر، غير أن هذا الرقم انخفض بشكل كبير مع استمرار الحوثيين باليمن في شن هجماتهم على السفن.

وذكر، إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر للبيانات والتحليلات "تشير حساباتنا إلى أنه جرى تحويل 12 سفينة أخرى بعيداً عن البحر الأحمر هذا الأسبوع، تحمل نحو 700 ألف طن متري من الحبوب".

وأوضح أن "شحنات تتراوح بين 4.5 و4.6 مليون طن من الحبوب تجنبت البحر الأحمر منذ ديسمبر/كانون الأول. كما شهدنا أيضاً شحن مزيد من القمح من فرنسا والبحر الأسود إلى آسيا بعيداً عن البحر الأحمر".

وأضاف بهانو: "لا يزال الكثير من السفن التي تنطلق من البحر الأسود تسلك طريق البحر الأحمر... تغيير الطريق أكثر تكلفة لهذه السفن مقارنة بتلك التي تبحر من أوروبا أو الولايات المتحدة".

وفي السياق، قال تجار في السلع الأولية إن حجز السفن للإبحار في البحر الأحمر أصبح أكثر صعوبة ولكن ليس مستحيلاً.

وأكد أحد تجار الحبوب الأوروبيين المشاركين في حجز السفن لصادرات الحبوب إلى آسيا، أن "الأمر صعب، لكن لا يزال بإمكانك العثور على سفن... لقد ارتفعت تكاليف الشحن، ولا يرغب الجميع في الإبحار عبر البحر الأحمر حتى بعلاوة، لكن البعض سيفعل ذلك".

بينما قال أحد محللي الشحن الألمان إن بعض مالكي السفن الذين يعملون بالفعل في أوكرانيا التي مزقتها الحرب أكثر استعداداً لتحمل مخاطر عبور البحر الأحمر.

وكشف المحلل عن أنه "لا تزال بعض السفن التي تحمل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى آسيا تعبر البحر الأحمر... هؤلاء مستعدون بالفعل لقبول المخاطر العالية التي تتعرض لها سفنهم وأطقمها خلال التحميل في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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