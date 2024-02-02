سياسة
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لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين بأنقرة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
أعلن متحدث الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقب، في فبراير/شباط الجاري، بأنقرة، سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ومن بينها أوكرانيا.
لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين بأنقرة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
الكرملين: لقاء بوتين-أردوغان سيبحث العلاقات الثنائية وأوكرانيا / صورة أرشيفية: AA 
2 فبراير 2024

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث في زيارته المرتقبة إلى أنقرة، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقضايا إقليمية بما فيها أوكرانيا.

وصرح بذلك متحدث "الكرملين" ديميتري بيسكوف، الجمعة، بخصوص الزيارة المرتقبة لبوتين إلى تركيا بوقت لاحق من فبراير/شباط الجاري.

ولم يعلن بيسكوف عن تاريخ الزيارة بالضبط، قائلاً: "سنعلن عن موعد الزيارة في الوقت المناسب".

وأوضح أن الزيارة ستتناول عدداً من القضايا، مضيفاً: "كل اجتماع هو غني جداً من حيث جدول الأعمال، بالطبع في المقام الأول العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا وتعاوننا التجاري والاقتصادي، وبطبيعة الحال تجري دائماً مناقشة قضايا إقليمية بما في ذلك أوكرانيا".

وأكد بيسكوف أن تركيا من الدول القليلة التي تتخذ موقفاً مبدئياً ومستقلاً للغاية بشأن العلاقات التجارية، مشيراً إلى أنها تواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن بعض الدول الغربية تمارس ضغطاً على تركيا بخصوص التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا.

وكشف عن أن تركيا تتعرض "لضغوط بشكل متغطرس في كثير من الأحيان من الأنغلوسكسونيين، ويحاولون إجبار تركيا على تقليل تفاعلها معنا إن لم يكن قطعه بالكامل بما يتعارض مع مصالح أنقرة الخاصة، ولكن تركيا تحافظ على سيادتها".

وسبق أن صرّح مستشار السياسات الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي أن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا في فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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