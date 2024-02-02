أعلن الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الجمعة، مقتل 24 مسلحاً في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب البلاد، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة بعد أقل من أسبوع.

وأضاف البيان أن أربعة عناصر إنفاذ القانون ومدنيين اثنين قُتلوا أيضاً.

ورفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع تصاعد أعمال العنف في المناطق الحدودية للبلاد قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس المقبل.

وقالت وكالة العلاقات العامة للخدمات الداخلية، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء إن مجموعة مسلحة تضم انتحاريين هاجمت منطقتين في إقليم بلوشستان.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في الإقليم، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتطالب الجماعة باستقلال إقليم بلوشستان الجبلي الغني بالمعادن، وهو أكبر أقاليم باكستان مساحة وأقلها سكاناً، ويشهد اضطرابات مستمرة منذ عقود.

ويحد بلوشستان أفغانستان شمالاً وإيران غرباً وله خط ساحلي طويل على بحر العرب. ولديه أكبر حقل للغاز الطبيعي في باكستان، كما يعتقد أنه غني بكثير من الاحتياطيات غير المكتشفة.

وهو غني أيضاً بمعادن نفيسة مثل الذهب الذي زاد إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.

ويحتل إقليم بلوشستان موقعاً رئيسياً في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو جزء من مبادرة البنية التحتية الضخمة (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ.