أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.

وذكر جوناثان كريكس، مدير اتصالات اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.

وأوضح أنه زار غزة الأسبوع الماضي، وأن العائلات تعاني ضائقة بسبب نقص الغذاء والماء والمأوى، وأن أفراد الأسرة وأطفالهم يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم.

مرضى الكلى في خطر

وفي السياق، حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من خطر يدهم مرضى الكلى في مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه لليوم 12.

وقالت الجمعية في بيان: "دخل مرضى الكلى (من دون تحديد عددهم) في خطر جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار".

وأوضحت أن: "القصف وإطلاق النار ما زال مستمراً في محيط مستشفى الأمل، مع اقتراب نفاد مخزون الأوكسجين مرة أخرى".

ونتيجة تضرر أسقف مباني "الهلال الأحمر" جراء القصف، قالت الجمعية إن "مياه الأمطار باتت تتسرب وتصل للنازحين الموجودين فيها".

منع دخول مساعدات إلى غزة

ومن ناحية أخرى، أفادت هيئة البث العبرية، بمنع إسرائيليين يمينيين وأهالي أسرى محتجزين في قطاع غزة، الجمعة، دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الهيئة: "قام المتظاهرون ضد دخول المساعدات إلى غزة بمن فيهم بعض أفراد العائلات المختطفين بإغلاق معبر نيتسانا (جنوب إسرائيل) مدعين أنه لن تمر شاحنة إمداد واحدة لحماس من هنا".

وذكرت أنه: "لا يمكن لشاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة الدخول عبر معبر نيتسانا"، واستدركت: "دخلت 79 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم" جنوب إسرائيل.

"أجبرونا على النوم من دون ملابس"

تأتي تلك التطورات في وقت كشف فيه فلسطيني، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عنه مؤخراً، بعد 50 يوماً من الاعتقال، أنهم أجبروه على النوم في العراء من دون ملابس.

يقول أبو خميس، الذي تعرض للاعتقال على يد القوات الإسرائيلية خلال توغلها إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة: "50 يوماً من الاعتقال والضرب والتعذيب والقهر وقلة النوم والبكاء، مروا علينا مثل 50 سنة".

ويصف ما فعلته القوات الإسرائيلية بعد اعتقاله ضمن آخرين "ربطوا أعيننا وجلسنا حتى انتهوا من تصوير جميع الشبان، ثم جرى نقلنا على شاحنة كبيرة، إذ جرى سحلنا بلا رحمة، ولم يُظهروا أي شكل من الرحمة، سواء أكنا كباراً أم صغاراً، ثم ألقونا بقسوة على الأرض، ثم تعرضنا للضرب".

ويضيف: "بقينا من الساعة 7 صباحاً حتى منتصف الليل في الملابس الداخلية، ثم نُقلنا إلى جبل صغير، ولم نكن نعرف مكانه، جلسنا هناك من الساعة 3 فجراً حتى الساعة 7 صباحاً في اليوم التالي، مستلقين من دون ملابس على الأرض والأصفاد بأيدينا من الخلف، وهذا كان في اليوم الأول".

وواصل أبو خميس، حديثه "ثم نقلونا في اليوم التالي، وأعطونا ملابس خفيفة من دون تقديم طعام أو ماء لنا، وتركونا في الهواء والبرد".

وتابع أبو خميس، "تعرضنا للضرب والإهانة واستخدام الألفاظ البذيئة، وأجبرونا على النوم من دون ملابس على أرضية من الحصمة (الحصى الصغيرة)، وذلك على الرغم من أنهم أخذونا من مركز الإيواء".

وأضاف: "عندما نطلب الماء، يردون علينا بأنه لا يوجد ماء ونتعرض للشتم".

وأوضح أنه خلال عمليات الضرب، سقط أرضاً واصطدم رأسه بالحديد ما أدى إلى إصابته بشكل تطلب نقله إلى المستشفى، إذ فُحصت يده التي تعرضت (للأذى) فقد كانت طوال الوقت مقيدة بالأصفاد، ما أدى لجروح غائرة في الجلد.

والخميس، أفرجت إسرائيل، عن 114 فلسطينياً بينهم 4 سيدات، اعتقلهم الجيش من مناطق مختلفة بقطاع غزة خلال عمليته البرية التي بدأها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انطلاقاً من محافظتي غزة والشمال.

وتقول مؤسسات حكومية وحقوقية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال توغله للقطاع مئات الفلسطينيين الذين لا يعرف أماكن وجودهم أو مصيرهم، أو حتى أعدادهم بشكل دقيق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس "27 ألفاً و131 شهيداً و66 ألفاً و287 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.