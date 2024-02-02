خصصت الحكومة النيوزيلندية مساعدات إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار لتلبية "احتياجات المساعدات الإنسانية القصوى" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان، الجمعة، إن المساعدات الجديدة البالغة خمسة ملايين دولار لفلسطين ستُسلَّم من خلال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ووصف بيترز تأثير الصراعات بالمنطقة في المدنيين بأنه "فظيع".

وقال: "مع وجود 2.2 مليون شخص على حافة المجاعة في غزة، فإن عمل برنامج الأغذية العالمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وذكر بيترز أن نيوزيلندا علقت المساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيراً إلى أنهم على اتصال مع الأمم المتحدة والدول المانحة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق مع موظفي الأونروا.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي جرى تعليق تمويل "أونروا" من جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.

وتزعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة، شاركوا في هجمات حركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت الوكالة أنها تجري تحقيقاً بهذه المزاعم.