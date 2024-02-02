سياسة
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أردوغان يبحث مع رئيس وزراء السويد العلاقات الثنائية والانضمام إلى الناتو
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، مسألة عضوية استوكهولم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والعالمية.
أردوغان يبحث مع رئيس وزراء السويد العلاقات الثنائية والانضمام إلى الناتو
أردوغان يبحث مع رئيس وزراء السويد العلاقات الثنائية ومسألة الانضمام إلى الناتو - صورة أرشيفية / صورة: AA
2 فبراير 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مسألة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقضية مكافحة الإرهاب، والعلاقات التركية-السويدية، والقضايا الإقليمية والعالمية، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يعتقد بأنه بعد تصديق تركيا على بروتوكول انضمام السويد، فإن الأخيرة ستوفي بالتزاماتها الناشئة عن المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا، بما يتوافق مع روح الحلف.

وقال الرئيس أردوغان إنه يتعين على البلدين بدء تشغيل آلية التعاون الأمني، وإن من المهم للسويد تقديم الدعم اللازم لتركيا في الحرب ضد الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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