أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مسألة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقضية مكافحة الإرهاب، والعلاقات التركية-السويدية، والقضايا الإقليمية والعالمية، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه يعتقد بأنه بعد تصديق تركيا على بروتوكول انضمام السويد، فإن الأخيرة ستوفي بالتزاماتها الناشئة عن المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا، بما يتوافق مع روح الحلف.

وقال الرئيس أردوغان إنه يتعين على البلدين بدء تشغيل آلية التعاون الأمني، وإن من المهم للسويد تقديم الدعم اللازم لتركيا في الحرب ضد الإرهاب.