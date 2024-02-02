خرج عشرات آلاف اليمنيين، الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تأكيداً لدعم غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشارك عشرات آلاف في مظاهرة حاشدة بصنعاء تحت شعار "مع غزة ملتزمون حتى النصر".

وحمل المشاركون في المظاهرة العلم الفلسطيني ولافتات منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهتف المشاركون بشعارات، منها "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، و"يا غزة واحنا معكم.. أنتم لستم وحدكم"، و"الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد".

كما شهدت محافظات يمنية أخرى مظاهرات تحت شعارات ومطالب مماثلة، من بينها" الحديدة (غرب) وصعدة وحجة (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

"لا تخذلوا غزة"

وفي السياق، تظاهر مئات الموريتانيين، بالعاصمة نواكشوط، رفضاً لاستمرار العدوان على غزة، وتجويع سكان القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشارك مئات الموريتانيين في مسيرة تحت عنوان: "لا تخذلوا غزة"، بدعوة من "هيئة الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" (أهلية).

وطافت المسيرة شوارع رئيسية في العاصمة، قبل أن تختتم بمهرجان أمام ممثلية الأمم المتحدة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات رافضة لـ"استمرار العدوان على غزة، وجريمة تجويع سكان القطاع المحاصر" ورفعوا أعلام فلسطين وموريتانيا وصوراً تعكس حجم الدمار في غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي، "بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بتدفق المساعدات لغزة".

"طفح الكيل"

كما تظاهر عشرات التونسيين، وسط العاصمة دعماً لغزة ونصرة للمسجد الأقصى.

وتحركت المسيرة التي دعا إليها حزب التحرير (إسلامي) عبر حسابه على فيسبوك تحت شعار "طفح الكيل"، من جامع الفتح بشارع الحرية، عقب صلاة الجمعة، واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات من قبيل "أين الغيرة أين الثأر.. غزة يا أمة المليار"، و"يا غزة لبيناك.. شعب تونس كلو معاك".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية سمتها "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة "27 ألفاً و131 شهيداً و66 ألفاً و287 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.