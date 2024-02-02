تقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، مساء الجمعة، بطلب لإعفائها من مهامها في بيان نشرته على منصة إكس.

وقالت أركان في بيانها: "على الرغم من جميع هذه التطورات الإيجابية، وكما هو معروف للعامة، جرى مؤخراً تنظيم حملة كبيرة لاغتيال سمعتي. وبهدف تجنيب أسرتي وطفلي البريء، الذي لم يبلغ من العمر حتى سنة ونصف السنة، من التعرض للمزيد، طلبت من رئيسنا أن يعفيني من منصبي".

وأضافت: "أنا ممتنة لوزير الخزانة والمالية لدينا، الذي جعلني فخورة بكوني أول رئيسة للبنك المركزي لجمهورية تركيا، ولزملائي الذين أخدم معهم في هذا المنصب منذ نحو 9 أشهر، كل منهم يعمل بإخلاص كبير ليلاً ونهاراً. وعلى وجه الخصوص، وبعد 22 عاماً من الخبرة الإدارية والمصرفية في القطاع الخاص في أمريكا، أود أن أعرب عن امتناني لرئيسنا الذي أعطاني الفرصة لخدمة بلدي وأمتي، وهو أعظم إرث تركته. وسوف أتركه لأطفالي".