رجّح محلل سياسي إسرائيلي اندلاع "معركة سياسية" في إسرائيل حال توقف الحرب على قطاع غزة.

وقال الباحث في معهد سياسة الشعب اليهودي (غير حكومي) يعقوب كاتس، في مقال نشر في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الجمعة: "رغم التصريحات السابقة التي بموجبها سوف يدمر الجيش الإسرائيلي حماس ويقضي عليها، فإن إسرائيل تدرك اليوم أن هذا غير ممكن".

وأضاف كاتس، رئيس التحرير السابق لـ"جيروزاليم بوست" أن "النصر بالطريقة التي نميل إلى التفكير فيها غير ممكن في هذا الصراع، ورغم أن إسقاط حماس وإعادة الرهائن أمر ممكن، فإن النصر الحاسم لن يتحقق رغم ذلك".

ورجح أنه "حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة فإن حزب ’الوحدة الوطنية’ برئاسة بيني غانتس (الوزير بمجلس الحرب) سينسحب من الحكومة".

وقال: "ستكون هذه بداية معركة جديدة ستندلع في إسرائيل، معركة تدور حول بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي وما إذا كان سينجح في البقاء في منصبه".

وأضاف كاتس: "سيكون وقف إطلاق النار، سواء أكان مؤقتاً أم لأجل غير مسمى، هو أيضاً النقطة التي ستنفجر فيها الاحتجاجات بطريقة لم تشهدها إسرائيل من قبل".

وأشار كاتس إلى أن "الناس سينفسون عن غضبهم على الحكومة ونتنياهو جراء سنوات الإهمال، وعلى الجيش الإسرائيلي".

ورأى أن "ما سيفعله نتنياهو سيحدد ما سيحدث بعد ذلك".

وقال: "ستكون خيارات نتنياهو محدودة.. ستكون غريزته هي تصوير المتظاهرين على أنهم يساريون ومحاولة توجيه الحديث بعيداً عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونقلها بدلاً من ذلك إلى مسألة اليمين مقابل اليسار.. لكن هذا وحده من غير المرجح أن يكون كافياً لوقف الاحتجاجات".

وذكر كاتس أن "نتنياهو قد يلجأ إلى تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال: "من الصعب أن نرى كيف ستكون لجنة التحقيق كافية لوقف الاحتجاجات".

وبيّن كاتس: "لذلك، قد يضطر نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهد مثل إعلان انتخابات جديدة".

واستدرك: "السبب هو إيجاد مسافة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول والانتخابات، فهو (نتنياهو) يريد من الناس أن يبتعدوا عن الكوارث والإخفاقات، بقيادة سياساته، وأن يركزوا على قضايا أخرى بمجرد حلول الصيف واضطرارهم إلى التصويت، ما القضايا الأخرى؟ الدولة الفلسطينية هي أحد الأمثلة ومعارضته لها، وكذلك التطبيع مع السعوديين، الذي سيحاول إعادته إلى المسار الصحيح".

وعلى ذلك فقد رأى كاتس أن "إسرائيل تتجه نحو مرحلة معقدة ستختبر هذا البلد بطرق جديدة، فقد يؤدي وقف إطلاق النار إلى إنهاء الهجوم المكثف على غزة، لكن بالنسبة للبعض فإن المعركة الحقيقية قد بدأت للتو".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.

والخميس، أبدى متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "تفاؤلاً" في أن يقود العمل الحالي على إبرام صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى "هدنة مطولة" بين حركة حماس وإسرائيل.

وتمكنت وساطة قطرية أمريكية مصرية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من التوصل إلى هدنة استمرت سبعة أيام، أطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والأحد، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تجري عبر ثلاث مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.