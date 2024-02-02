عُيّن فاتح كاراهان، ليل الجمعة\السبت، رئيساً للبنك المركزي التركي، وذلك بعد أن تقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، مساء الجمعة، بطلب لإعفائها من مهامها.

وبموجب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، جرى تعيين نائب الرئيس فاتح كاراهان رئيساً للبنك المركزي.

من فاتح كاراهان؟

ولد فاتح كاراهان عام 1982 في ولاية إسكي شهير التركية، وتخرج في قسمي الرياضيات والهندسة الصناعية عام 2006.

وبعد حصوله على درجة الماجستير حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 2012.

بدأ كاراهان حياته المهنية خبيراً اقتصادياً في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2012 وعمل قائد فريق دراسات سوق العمل والمنتجات وأيضاً مستشار السياسة النقدية في البنك حتى عام 2022.

كما عمل أستاذاً مساعداً في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك. تولى كاراهان مناصب مهمة في شركة أمازون في عام 2022.

وعيّن كاراهان في 28 يوليو/حزيران 2023 نائباً لمحافظ البنك المركزي التركي.