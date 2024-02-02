سياسة
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بايدن يحذر ويتوعد.. واشنطن تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن أن القوات الأمريكية وبتوجيه منه "ضربت أهدافاً في لعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأميركية".
بايدن يحذر ويتوعد.. واشنطن تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا
واشنطن تشن ضربات انتقامية بالعراق وسوريا / صورة: AA
2 فبراير 2024

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن أن القوات الأمريكية وبتوجيه منه "ضربت أهدافاً في لعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأميركية".

وأكد بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، ليل الجمعة، أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها "سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين".

وشدد بايدن على أن الرد الأمريكي "بدأ اليوم. وسيتواصل في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، ولكن ليعلم كل من قد يسعى إلى إلحاق الأذى. ما يلي: إذا قمت بإيذاء أمريكي سنرد".

من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

وقالت في بيان إن قواتها "شنت في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 02 فبراير/ شباط الجاري غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له".

وأوضح البيان أن "القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا، بالتعاون مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز"، نقلا عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه)، قوله إن "الضربات الانتقامية بدأت في سوريا رداً على الهجوم المميت على قاعدة أمريكية في الأردن" قبل أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع انضمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العائلات المكلومة في قاعدة "دوفر" الجوية بولاية ديلاوير، ليشهد عودة رفات الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الأردن.

ورافق بايدن، عقيلته جيل، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون.

الضربة الأقوى التي تلقتها واشنطن، كانت قبل أيام، عند الحدود السورية الأردنية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، محملة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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