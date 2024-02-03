سياسة
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"دفاعاً عن النفس".. الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن
أعلن مسؤول أمريكي، شنّ الجيش ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن "دفاعاً عن النفس".
"دفاعاً عن النفس".. الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن
انطلاق طائرات عسكرية أمريكية لشن ضربات ضد مواقع تابعة لجماعة "الحوثي" في اليمن. / صورة: Reuters
3 فبراير 2024

شنّ الجيش الأمريكي، الجمعة، غارات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن قال إنها تعتبر "تهديداً وشيكا".

ونقلت وكالة "فويس أوف أمريكا"، عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه) قوله إن "الجيش يشن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديداً وشيكاً".

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوماً على محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بسبع غارات.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين: "عدوان أمريكي-بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في حجة".

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة ذاتها أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن 3 غارات جديدة على منطقة الجر"، ما يرفع حصيلة غارات الجمعة إلى 7.

ومحافظة حجة، خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

والأربعاء، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، متعهداً "بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

و"تضامناً مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلباً في حركة الشحن والتجارة والإمداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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