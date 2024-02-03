سياسة
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"انتهاك لسيادتنا".. بغداد تدين الهجمات الأمريكية ضد مواقع في العراق
قال مسؤول عسكري عراقي إن الضربات الأمريكية ضد مواقع في البلاد تقوض جهود العراق لضمان استقرار المنطقة. واعتبر أنها تشكل انتهاكاً للسيادة العراقية.
"انتهاك لسيادتنا".. بغداد تدين الهجمات الأمريكية ضد مواقع في العراق
القوات الأمريكية تشن غارات على مواقع لفيلق القدس في العراق وسوريا. / صورة: AA Archive
3 فبراير 2024

أدانت بغداد الجمعة، الهجمات الأمريكية ضد مواقع في البلاد، وحذرت من عواقبها الوخيمة على استقرار العراق والمنطقة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، في بيان، إن الطائرات الأمريكية شنت غارات على مدينة القائم والمناطق الحدودية في الأنبار.

وأضاف البيان أن هذه الغارات وقعت في وقت يسعى فيه العراق لضمان الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكاً للسيادة العراقية، وتقوض جهود الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تشكل تهديداً يجر العراق والمنطقة إلى عواقب غير مرغوب فيها، وستكون وخيمة على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

وكانت مليشيا "حركة النجباء" الشيعية العراقية المدعومة إيرانياً، أعلنت أن مستودع أسلحة، تابع للحشد الشعبي في منطقة عكاشات بالأنبار (غرب)، تعرض لضربات أمريكية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

وقالت "سنتكوم"، في بيان إن القوات الأمريكية "شنت في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ)، في 02 فبراير/شباط الجاري غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له".

وأوضح البيان، أن "القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفاً، بالتعاون مع عديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنها "استخدمت خلال الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".

وحسب نفس البيان "استهدفت الضربات منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات المُسيّرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".

الضربة الأقوى التي تلقتها واشنطن، كانت قبل أيام، عند الحدود السورية-الأردنية، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانٍ الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، محملة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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