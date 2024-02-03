سياسة
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البيت الأبيض يعلن نجاح الضربات "الانتقامية" في العراق وسوريا ويتوعد بمزيد
قال البيت الأبيض إن الضربات الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضدّ مقاتلين "موالين" لإيران واستمرّت نحو 30 دقيقة، كانت ناجحة وأصابت في المجموع 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة، متوعداً برد متواصل في الزمان والمكان المناسبين.
البيت الأبيض يعلن نجاح الضربات "الانتقامية" في العراق وسوريا ويتوعد بمزيد
الضربات الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا أصابت في المجموع 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة / صورة: AA
3 فبراير 2024

قال البيت الأبيض إن الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضدّ مقاتلين موالين لإيران، إذ استمرت 30 دقيقة كانت ناجحة، لكنه أكّد عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع طهران.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في بيان صحفي، إنّ وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تُقيّم الأضرار الناجمة من الضربات التي أصابت عشرات الأهداف في سبعة مواقع منفصلة.

وأشار كيربي إلى أنّ المقاتلات الأمريكية المُشاركة في هذه العمليّة التي استهدفت في المجموع 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة (3 في العراق و4 في سوريا)، أطلقت "أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو ثلاثين دقيقة".

وأضاف كيربي "لا نريد أن نرى هجوماً آخَر على مواقع أو جنود أمريكيين في المنطقة".

وشدّد كيربي على أنّ الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقيّة قبل تنفيذ الضربات الانتقاميّة الجمعة، في حين ندّدت بغداد بالغارات الجوّية باعتبارها "انتهاكاً" لسيادتها.

في المقابل، أكّد كيربي أنّه لم تكُن مع إيران أيّ "اتّصالات"، ولا حتى غير رسميّة أو غير مباشرة، منذ الهجوم الدامي الأحد الماضي. وقال كيربي للصحافة: "نحن لا نسعى لحرب مع إيران".

وأعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران، بعد الضربات على الأهداف المرتبطة بطهران في العراق وسوريا.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيانٍ: "ردّنا بدأ اليوم. وسيستمرّ في الأوقات والأماكن التي نختارها". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أيّ مكان آخر في العالم. ولكن فليعلم كلّ من قد يسعون لإلحاق الأذى بنا: إذا ألحقتم الضرر بأمريكيّ، فسنردّ".

وتلقّت الولايات المتحدة قبل أيام، الضربة الأقوى عند الحدود السورية-الأردنية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانٍ الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، محملة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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