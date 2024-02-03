تتصاعد الضغوطات في البلدان الغربية لدفع القادة والمسؤولين السياسيين إلى إنهاء الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة، أن 800 موظف حكومي أمريكي وأوروبي، وقعوا بياناً مشتركاً عارضوا من خلاله دعم بلدانهم للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة.

ويرى الموظفون أن "حكوماتهم تسهم من خلال دعم إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية" المرتكبة بقطاع غزة.

ووقّع الوثيقة موظفون حكوميون في 12 دولة والاتحاد الأوروبي، حسب المصدر نفسه.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها صوت المسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن البيان المشترك: "يوجد خطراً معقولاً من أن سياسات حكوماتنا تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

واتهم الموقعون على الرسالة حكوماتهم بـ"الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى، وإضعاف مكانتهم الأخلاقية في العالم"، حسب "سي إن إن".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 27 ألفاً و131 شهيداً و66 ألفاً و287 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.