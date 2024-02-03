سياسة
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لخلافات حول التجنيد.. زيلينسكي يخطر واشنطن بإقالة قائد الجيش الأوكراني
أفادت مصادر بأن أوكرانيا أبلغت البيت الأبيض بأنها تخطط لإقالة الجنرال فاليري زالوجني، الذي اختلف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن مجموعة من القضايا، من أبرزها حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد.
لخلافات حول التجنيد.. زيلينسكي يخطر واشنطن بإقالة قائد الجيش الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع عدد من ضباط الجيش في باخموت شرقي البلاد- أرشيفية / صورة: AA
3 فبراير 2024

قال مصدران مطلعان لرويترز الجمعة، إن الحكومة الأوكرانية أبلغت البيت الأبيض بأنها تخطط لإقالة الجنرال فاليري زالوجني، أكبر قائد عسكري في البلاد الذي يشرف على الحرب ضد القوات الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد خلاف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن مجموعة من القضايا، من أبرزها الدخول في نزاع حول حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد.

لكن المصدر أضاف أن عملية إعفاء زالوجني من منصبه قائداً للقوات المسلحة الأوكرانية معلقة في الوقت الحالي فيما يعمل الجانبان على خطواتهما التالية.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية.

وقال مصدر ثان مطلع إن البيت الأبيض لم يعبر عن موقف بشأن خطة استبدال زالوجني.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كي يتسنى له مناقشة الأمر "أؤكد أن رد البيت الأبيض كان أننا لا نؤيد أو نعترض على قرارهم السيادي".

وذكر المصدر أن الاحتكاكات بين زيلينسكي وزالوجني بشأن التعبئة تتعلق بوجهة نظر الرئيس بأن الجيش لديه عدد كافٍ من الأفراد يمكن استخدامه بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف "يصر زالوجني على تعبئة نصف مليون رجل. ويعتقد زيلينسكي أن ذلك ليس ضرورياً الآن".

يذكر أن زالوجني، المعروف باسم "الجنرال الحديدي"، يحظى بشعبية كبيرة. وقد تؤدي إقالته إلى الإضرار بالروح المعنوية للقوات الأوكرانية التي تقاتل للحفاظ على مواقع على طول أكثر من ألف كيلومتر من الخطوط الأمامية ضد قوة روسية ضخمة مسلحة بمخزونات كبيرة من الذخيرة.

وتعاني القوات الأوكرانية من نقص في الذخيرة الحيوية. وتنفد الإمدادات من الولايات المتحدة، أكبر مزود للأسلحة في البلاد، وعرقل خلاف بين البيت الأبيض وبعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين الموافقة على حزمة مساعدات جديدة.

وذكرت سلسلة من تقارير وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أن زالوجني رفض طلب زيلينسكي بالتنحي.

وقد تشير خطة استبدال زالوجني، على الرغم من شعبيته وقدرته باعتباره قائداً ملهماً، إلى رغبة كييف في اتباع نهج جديد في التعامل مع الصراع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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