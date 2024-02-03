شدد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية الجمعة، على أن الولايات المتحدة لن تقصف أهدافاً داخل إيران وإنما ستكثف القصف على أهداف خارجها.

وقال المسؤول الأمريكي، إن المسؤولين في إدارة بايدن "كانوا على علم مسبق بأن الجيش الأمريكي سيستهدف مجموعات حليفة لإيران في سوريا"، موضحاً أن "اختيار توقيت الضربات يراعي عديداً من العوامل، بما في ذلك الظروف الجوية".

وأكد بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، ليل الجمعة، أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى لتصعيد في الشرق الأوسط "سترد حتماً على من يؤذي الأمريكيين".

وشدد على أن الرد الأمريكي "بدأ اليوم. وسيتواصل في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت الجمعة، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز"، عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه)، قوله إن "الضربات الانتقامية بدأت في سوريا رداً على الهجوم المميت على قاعدة أمريكية في الأردن" قبل أيام.

كما أكد مسؤول دفاعي أمريكي لـ"فوكس نيوز" أن الضربات هي "بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

وقبل ساعات من بدء الولايات المتحدة ضرباتها، هدّد الجيش الإيراني في مقطع مصور نشرته وكالة "مهر" الإيرانية، بالرد على أي هجوم يستهدف قطعه البحرية.

وأعلن الجيش الإيراني "أنه كما في السابق لن يُبقي أي اعتداء إرهابي على سفنه دون رد".

وقالت الوكالة إن تهديدات الجيش الإيراني جاءت على وقع "شائعات خلال الأيام الأخيرة عن تهديد سفينة بهشاد الإيرانية العسكرية في خليج عدن".

تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بعد الضربة القوية التي تلقتها واشنطن، قبل أيام، عند الحدود السورية الأردنية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيانٍ الأحد، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، محملة "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم.