تتواصل المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في عدة محاور بقطاع غزة، حيث تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بالجنود والعتاد، فيما استهدفت آلياته الحربية عدة مناطق سكنية وسط وجنوب القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مراسلة TRT عربي، السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلوّح بانتقال العملية العسكرية إلى مدينة رفح بغزة التي يقيم فيها نحو مليون ونصف نازح في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وأضافت أن طيران الاحتلال أغار على منازل المدنيين في مناطق دير البلح وأطراف رفح جنوب غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الوسطى ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عشرات المدنيين.

وذكرت المراسلة أن قوات وآليات الاحتلال انسحبت من مناطق جنوب وغرب غزة حيث تَكشَّف حجم الدمار الواسع وجثامين الشهداء الذين أُعدِموا ميدانيّاً إثر العمليات العسكرية المستمرة منذ أسابيع.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مناطق واسعة شمال غربي مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

خسائر كبيرة لجيش الاحتلال

وأفادت المراسلة بأن المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية اشتدت في مدينة غزة، حيث أوقعت الفصائل قوة صهيونية قوامها 15 جندياً بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير عدد من الدبابات والآليات في كمين مُركّب بشارع الرشيد، كما استهدفت تجمعات وعناصر لجيش الاحتلال بقذائف الهاون بالمحور ذاته.

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) إنها فجرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي" مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

ضربات مكثفة على رفح

في السياق، تشهد مدينة رفح التي لجأ إليها ملايين الفلسطينيين هرباً من قصف الجيش الإسرائيلي ضربات مكثّفة، فيما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع استشهاد 100 مدني، من بينهم 14 في الساعات الأولى من السبت، في ضربات استهدفت بنايتين سكنيتين.

وأكدت مصادر محلية لوكالة أنباء وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً يؤوي عشرات النازحين شرق رفح لعائلة حجازي، وأن القصف أسفر عن ارتقاء 11 شهيداً على الأقل وإصابة عدد آخر، كما قصفت منزلاً لعائلة الهمص ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدة إصابات.

بينما أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 27,131 شهيداً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصاباً.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً، و148 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحصار الإسرائيلي لمقراتها ومبانيها بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قبل 12 يوماً، إلى 43 شخصاً بينهم 3 من موظفيها.

وقالت الجمعية في بيان عبر منصة إكس، إنها "تنظر بخطورة إزاء تكثيف الاحتلال اعتداءاته على مقراتنا في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 43 شخصاً، من بينهم 3 من طواقمنا، وإصابة 153 آخرين، خلال الأيام الـ12 المتواصلة من الحصار والاستهداف".

قلق أممي

على الصعيد الإنساني، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن تصريحات إسرائيل بالتحرك العسكري إلى مدينة رفح الفلسطينية "مقلقة وتدق ناقوس الخطر" لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرتهم بالتوجه إلى هناك.

وكتب تورك، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة إكس، إننا "نشعر بالقلق البالغ إزاء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بشأن التحرك العسكري إلى رفح، جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح".

والخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان، إننا "نحقق مهمتنا في (مدينة) خان يونس (جنوبي غزة)، وسنصل أيضاً إلى رفح".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح منها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 27 ألفاً و131 شهيداً و66 ألفاً و287 مصاباً وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.