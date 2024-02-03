سياسة
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سوريا.. مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين جرّاء الضربات الأمريكية
قال إعلام تابع للنظام السوري، إن الضربات الأمريكية على مواقع شرقي البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين.
سوريا.. مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين جرّاء الضربات الأمريكية
أثار القصف الأمريكي على مناطق شرقي سوريا / صورة: AA
3 فبراير 2024

قُتل وأصيب مدنيون وعسكريون خلال الضربات التي شنتها القوات الأمريكية فجر السبت، على أهداف شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بمقتل وإصابة "عدد من المدنيين والعسكريين" جراء ضربات أمريكية على مناطق شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الدفاع أن "قوات الاحتلال الأمريكي شنت فجر اليوم (السبت) عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا وبالقرب من الحدود السورية والعراقية".

وأوضحت أن الضربة أدت إلى مقتل "عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان شن غارات جوية، في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له.

جاءت الضربات رداً على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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