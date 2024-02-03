قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن ثلاثة من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قرروا الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تحملوا المسؤولية في فشل التنبؤ بالهجوم.

ذكرت القناة أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) أهارون هاليفا، قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولذا قرروا ترك مناصبهم، لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك.

وأضافت القناة أن الثلاثة يعتزمون مواصلة مهامهم ما دامت الحرب في الجنوب والشمال مستمرة، وما زالوا مترددين حول الوقت المناسب للاستقالة، لكنهم يفضلون هدوء الأوضاع أولاً.

وقالت القناة إن قادة الأذرع الأمنية يأخذون بالحسبان موضوع تقديم الاستقالة وتعيين بدلاء لهم، خاصة مع الوضع السياسي الحالي لتل أبيب، إذ سيعين المسؤولون السياسيون بدلاءهم.

وكان الثلاثة اعترفوا سابقاً بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم "طوفان الأقصى"، الذي أطلقته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى الآن 27 ألفاً و131 شهيداً بالإضافة إلى 66 ألفاً و287 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، علاوة على ما أحدثته من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، حسب مصادر رسمية متطابقة.

ورغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على غزة تستهدف القضاء على "حماس"، فإن التقديرات الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن.