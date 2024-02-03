سياسة
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بسبب الظروف الجوية.. تأجيل عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية
تأجلت عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى 5 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية.
بسبب الظروف الجوية.. تأجيل عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية
كبسولة "دراغون"  التي ستعود بفريق "أكسيوم ميشن 3" ويضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، إلى الأرض. / Others
3 فبراير 2024

أعلنت "سبيس إكس" السبت، تأجيل عودة كبسولة "دراغون" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى 5 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية على ساحل فلوريدا.

وقالت الشركة المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء والسياحة الفضائية، عبر حسابها على منصة إكس، أنه تأجّل موعد مغادرة الكبسولة التي ستعود بفريق "أكسيوم ميشن 3" ويضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، إلى الأرض.

ولفتت إلى أن الكبسولة لن تغادر محطة الفضاء قبل 5 فبراير/شباط بسبب الظروف الجوية غير المناسبة على ساحل فلوريدا، وستجري مواصلة مراقبة حالة الطقس.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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