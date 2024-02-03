أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت بمحطة قطار جار دي ليون في باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية، في حين لم تُعرف بعدُ دوافع منفّذ الهجوم.

وقالت الشرطة إنّ الهجوم وقع في نحو الساعة (7:00 بتوقيت غرينتش)، وجرى إلقاء القبض على المنفذ، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص، بينهم شخص أصيب بإصابات بالغة، لكن حياته ليست في خطر، كما أصيب اثنان بجروح طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيراً إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".

وجاء في تغريدة على منصة إكس للشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (إس إن سي إف): "عناصر الأمن والإسعاف موجودون حالياً في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكانية النفاذ إليهما راهناً".

وكشفت الشركة أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيديّ" في الهجوم.