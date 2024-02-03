سياسة
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3 إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض بمحطة قطارات باريس
أصيب 3 أشخاص بجروح طعناً في هجوم بالقرب من محطة لقطار الأنفاق في العاصمة الفرنسية باريس، وقالت الشرطة إنها وقفت مشتبهاً به على صلة بالحادث، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن دوافع منفّذ الهجوم.
3 إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض بمحطة قطارات باريس
الشرطة الفرنسية تجمع الأدلة بعد هجوم بسكين في محطة قطار غار دي ليون بباريس. / صورة: AFP
3 فبراير 2024

أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت بمحطة قطار جار دي ليون في باريس، وفق ما أفادت به الشرطة الفرنسية، في حين لم تُعرف بعدُ دوافع منفّذ الهجوم.

وقالت الشرطة إنّ الهجوم وقع في نحو الساعة (7:00 بتوقيت غرينتش)، وجرى إلقاء القبض على المنفذ، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص، بينهم شخص أصيب بإصابات بالغة، لكن حياته ليست في خطر، كما أصيب اثنان بجروح طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيراً إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".

وجاء في تغريدة على منصة إكس للشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (إس إن سي إف): "عناصر الأمن والإسعاف موجودون حالياً في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكانية النفاذ إليهما راهناً".

وكشفت الشركة أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيديّ" في الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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