أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال تاجر مخدرات مطلوب على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي بطلب من هولندا، وذلك في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول.

وذكر يرلي كايا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في إكس، اليوم السبت، بأن تاجر مخدرات يدعى راوي علي قرشي، ألقي القبض عليه في عملية حملت اسم "KARTEL-5" في حي كاغيت هاني بمدينة إسطنبول.

وأشار إلى القبض على تاجر المخدرات المذكور عبر عملية أمنية مشتركة نفذتها عناصر من مديرية مكافحة جرائم المخدرات والاستخبارات وشعبة الحدود وتهريب المهاجرين التابعة لقسم شرطة اسطنبول.

وأوضح الوزير التركي أن المدعو قرشي لعب دوراً هاماً بتهريب المخدرات إلى هولندا، ويمتلك شبكة إجرامية واسعة في عديد من دول العالم وأنشأ خطوط شحن لاستيراد كميات كبيرة من الكوكايين.

وبيّن أنه شحن إجمالي 6 أطنان من المخدرات إلى هولندا عن طريق السفن والزوارق السريعة والجوية، فضلاً عن إدارته مرافق تخزين للمخدرات وتمويل تجارتها.

وأكد يرلي كايا عزم تركيا على تطهير أراضيها من منظمات الجريمة المنظمة المحلية والدولية ومكافحة مهربي المخدرات.