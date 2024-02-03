احتجزت السلطات الأمنية التركية 34 مشتبهاً به أجنبيّاً مرتبطاً بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية "القفص-35".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بين الأربعة وثلاثين محتجزاً أسماء مدرجة بالقائمة الحمراء للمطلوبين لدى أجهزة إنفاذ القانون.

وقال "يرلي كايا" في تدوينة على منصة "إكس"، السبت، إن تركيا تواصل مطاردة شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة والمتعاونين معها.

وكشف أن عناصر المديرية العامة للأمن نفذت عملية "القفص - 35" في ولايات إسطنبول، وكوجالي، ويالوفا، وقيصري، وبورصة، ودوزجة، ويوزغات.

وأوضح أن العملية التي نُفذت بالتزامن في هذه الولايات، أسفرت عن احتجاز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أسماء مطلوب القبض عليها.

وأرفق الوزير التركي بمنشوره مشاهد تُظهر جانباً من العملية الأمنية المذكورة.