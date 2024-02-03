سياسة
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الأمن التركي يحتجز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً مرتبطاً بداعش الإرهابي
شنت السلطات الأمنية التركية عملية "القفص-35" في عدة ولايات بالتزامن، أسفرت عن احتجاز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما أفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا.
الأمن التركي يحتجز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً مرتبطاً بداعش الإرهابي
الأمن التركي يحتجز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً مرتبطاً بتنظيم "داعش" الإرهابي عبر عملية متزامنة بعدة ولايات / صورة: AA
3 فبراير 2024

احتجزت السلطات الأمنية التركية 34 مشتبهاً به أجنبيّاً مرتبطاً بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية "القفص-35".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن بين الأربعة وثلاثين محتجزاً أسماء مدرجة بالقائمة الحمراء للمطلوبين لدى أجهزة إنفاذ القانون.

وقال "يرلي كايا" في تدوينة على منصة "إكس"، السبت، إن تركيا تواصل مطاردة شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة والمتعاونين معها.

وكشف أن عناصر المديرية العامة للأمن نفذت عملية "القفص - 35" في ولايات إسطنبول، وكوجالي، ويالوفا، وقيصري، وبورصة، ودوزجة، ويوزغات.

وأوضح أن العملية التي نُفذت بالتزامن في هذه الولايات، أسفرت عن احتجاز 34 مشتبهاً به أجنبيّاً على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أسماء مطلوب القبض عليها.

وأرفق الوزير التركي بمنشوره مشاهد تُظهر جانباً من العملية الأمنية المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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