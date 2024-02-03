توفيت الكاتبة والأديبة التركية البارزة آلاو ألاطلي، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاماً، خلال تلقيها العلاج في المستشفى.

وتركت ألاطلي بصمة واسعة في الأدب والثقافة في تركيا والعالم، من خلال أعمالها الكثيرة، ومنها "لا رائحة ياسمين بعد الآن!" و"حسناً يا مصطفى، انتهت تركيا!".

مَن آلاو ألاطلي؟

آلاو ألاطلي، شخصية بارزة في العالم الفكري والفني، وُلدت عام 1944.

بسبب مهمة والدها، التحقت بالمدرسة الثانوية في العاصمة اليابانية طوكيو.

حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإحصاء من جامعة الشرق الأوسط التقنية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والاقتصاد القياسي من جامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة.

في عام 1986، جرى تكريمها بـ"وسام الحرية" من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وهي في تونس، لإسهاماتها في تعزيز ودعم القضية الفلسطينية.

كانت الكاتبة تردد "أنا أعتبر نفسي شخصاً محظوظاً جدّاً.. هذه الثروة تبدأ أولاً باعتباري ابنة جندي.. إن كونك ابنة لعائلة تعمل دائماً بميزانية محدودة أمر بالغ الأهمية. أرى كثيراً من تركيا، وهذه هي أعظم ثروتي.. إن العيش والذهاب إلى المدرسة ومشاهدة الصعوبات في شرق تركيا، على وجه الخصوص، كان بمثابة ضربة حظ كبيرة".

من جانبه، نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الكاتبةَ بقوله: "أتقدم بالتعازي إلى أستاذتنا الموقرة آلاو ألاطلي، التي علمنا بوفاتها بحزن عميق.. رحمها الله".

وشارك الرئيس أردوغان في مراسم تشييع المفكرة والكاتبة عقب صلاة الظهر في جامع السلطان أيوب بالشق الأوروبي من إسطنبول.

كما أعرب وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري إرسوي، عن تعازيه في الكاتبة الراحلة.

وقال إرسوي في رسالة تعزيته التي شاركها على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن عميق لفقد شخصية مرموقة في العالم الفكري والأدبي في بلادنا. لن ننساها، وستستمر في توجيه شعبنا بالأعمال التي تركتها وراءها.. أتقدم بالتعازي إلى عائلة ألاطلي، التي حصلت أيضاً على جائزة الثقافة والفنون الرئاسية الكبرى، رحمها الله".