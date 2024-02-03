تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم العشرين بعد المئة، وأدار جيش الاحتلال اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية، فيما ارتفت حصيلة الضحايا إلى 27 ألفاً و238 شهيداً، إضافة إلى 66 ألفاً و452 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما خلفت الحرب على غزة دماراً كبيراً بمستشفى الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية" بالقطاع.

وفي قصف لطائرات الاحتلال، اليوم السبت، استهدف حي الرمال من مدينة غزة، استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثمانية آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان، قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة خيري، قرب مفترق معتوق بحي الرمال، ما أسفر عن استشهاد 8 وإصابة 8 آخرين.

وأدى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 منازل في مدينتَي دير البلح وسط قطاع غزة ورفح (جنوب)، إلى سقوط 26 شهيداً وعشرات المصابين.

وأفادت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية باستشهاد فلسطينيَّين اثنين وإصابة ثلاثة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر بمدينة غزة.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز، وأغلق طرقاً رئيسية في غلاف غزة، وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة. وأضافت أن اشتباكات بالرشاشات الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصاباً خلال 24 ساعة.

ودارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينة غزة، وفي خان يونس جنوب القطاع المحاصَر.

تدمير أكبر مستشفى للتأهيل والأطراف الصناعية

إلى ذلك، خلّف قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي دماراً هائلاً في مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية" بقطاع غزة.

وأظهرت الصور التي التقطتها وكالة "الأناضول" حجم الدمار والتخريب الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي قبل انسحابه من المناطق الشمالية الغربية للقطاع، يوم الخميس، في المستشفى بأقسامه وأروقته وبنيته التحتية.

وطال التخريب داخل المستشفى الأجهزة والمعدات الطبية، ودماراً واسعاً في معداته وداخله، بالإضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المستشفى والبنية التحتية للمنطقة.

وفي عام 2019، افتتحت قطر مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية" بقطاع غزة.

وأشرفت على بناء المستشفى، الذي يعتبر أكبر صرح طبي متخصص في التأهيل والأطراف الصناعية بالقطاع، اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية).

وجاء إنشاء المستشفى، ضمن منحة مالية قدمتها دولة قطر إلى قطاع غزة عام 2012، بقيمة 407 ملايين دولار، وشملت مشاريع عديدة، أبرزها: بناء حي سكني، وتعبيد طرقات رئيسية تصل مدن وقرى القطاع ببعضها.

والخميس، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الجيش الانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، لتتبعها في بداية يناير/كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "27 ألفاً و و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.