سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاءً بالوعد.. أردوغان: تسليم منكوبي الزلزال 75 ألف منزل خلال شهرين
سلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 7 آلاف و275 منزلاً لأصحاب الحقوق من منكوبي الزلزال بولاية هطاي، مشدداً على أن الحكومة ستنتهي من تسليم 75 ألف منزل للمتضررين خلال شهرين، على أن ينتهي تسليم 200 ألف منزل بنهاية العام.
وفاءً بالوعد.. أردوغان: تسليم منكوبي الزلزال 75 ألف منزل خلال شهرين
الرئيس التركي يعلن تسليم 75 ألف منزل لمنكوبي الزلزال خلال شهرين / صورة: AA
3 فبراير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستسلم 75 ألف منزل للمتضررين من كارثة زلزال 6 فبراير/شباط 2023 جنوبي البلاد في غضون شهرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم اليوم السبت لسحب القرعة وتسليم المواطنين المنازل بولاية هطاي، جنوبي تركيا، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من الكارثة.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال عنيف جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلّفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفاً.

وأوضح أن حفل اليوم شمل تسليم 7 آلاف و275 منزلاً لأصحاب الحقوق.

وقال: "سنسلم تدريجيّاً 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليّاً في المنطقة إلى أصحاب الحقوق كلما اكتملت أعمال البناء".

وأضاف: "بمشيئة الله سننتهي من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين".

كما بيّن أن عدد المنازل التي ستُسلمها الحكومة يصل إلى 200 ألف بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذا الأمر يُظهر وفاء الحكومة بوعدها بإكمال البناء في غضون عام واحد من وضع حجر الأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us