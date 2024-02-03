أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستسلم 75 ألف منزل للمتضررين من كارثة زلزال 6 فبراير/شباط 2023 جنوبي البلاد في غضون شهرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال حفل أقيم اليوم السبت لسحب القرعة وتسليم المواطنين المنازل بولاية هطاي، جنوبي تركيا، وهي واحدة من 11 ولاية تضررت من الكارثة.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال عنيف جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلّفت الكارثة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافة إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الدراسات التي أجرتها الحكومة أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المساكن في منطقة الزلزال هو 390 ألفاً.

وأوضح أن حفل اليوم شمل تسليم 7 آلاف و275 منزلاً لأصحاب الحقوق.

وقال: "سنسلم تدريجيّاً 40 ألف منزل قيد الإنشاء حاليّاً في المنطقة إلى أصحاب الحقوق كلما اكتملت أعمال البناء".

وأضاف: "بمشيئة الله سننتهي من تسليم 75 ألف منزل في جميع أنحاء منطقة الزلزال في غضون شهرين".

كما بيّن أن عدد المنازل التي ستُسلمها الحكومة يصل إلى 200 ألف بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذا الأمر يُظهر وفاء الحكومة بوعدها بإكمال البناء في غضون عام واحد من وضع حجر الأساس.