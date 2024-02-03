اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيّاً خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة الغربية، الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى السبت إلى 6500.

وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) أن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى نحو 6500، تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتّى صباح اليوم السبت 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت الهيئتان أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس وجنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة.

وأكدتا أن عمليات الاعتقال رافقها تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم ومصادرة الأموال.

ولفتت المؤسستان إلى استمرار إسرائيل في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 120 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فقتل 381 فلسطينيّاً وأصاب نحو 4 آلاف و400، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب على غزة، حتى اليوم السبت "27 ألفاً و238 شهيداً، و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.