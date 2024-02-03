سياسة
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رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية
التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء السبت، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية
إبراهيم قالن رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية / Others
3 فبراير 2024

التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال اللقاء بحث قضية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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