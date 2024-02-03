اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا الليلة الماضية "مغامرة وانتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي البلدين"، محذرة من ازدياد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في بيان، السبت، الهجمات الأمريكية بأنها "مغامرة وخطأ استراتيجي آخر ترتكبه الحكومة الأمريكية، ولا نتيجة له سوى ازدياد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً أعلن أنها "على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي تدعمها طهران"، ردّاً على هجوم بطائرة مسيَّرة مطلع الأسبوع الماضي في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

ولم تستهدف الضربات أي مواقع داخل إيران، لكنها تعكس مزيداً من التصعيد في الصراع الدائر بالشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أربعة أشهر تقريباً.

وقال كنعاني إن الهجمات الأمريكية تهدف إلى "التغطية على الجرائم الصهيونية".

وأضاف أن "السبب الجذري للتوتر والأزمات في الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين بدعم أمريكي غير محدود".

وحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على منع "الهجمات الأمريكية غير القانونية وأحادية الجانب في المنطقة".

وقبل الضربات الانتقامية الأمريكية، أمس الجمعة، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لن تبدأ حرباً لكنها "سترد بقوة على أي أحد يحاول الاستئساد عليها".