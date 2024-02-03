أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السبت، تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وحصار خانق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على دعم العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم، حسب البيان ذاته.

وأمس الجمعة، التقى وزير الخارجية عبد الله بن زايد المسؤولةَ الأممية كاغ، والتي تجري زيارة غير محددة المدة إلى الإمارات.

وبحث الطرفان الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم"، وفق المصدر نفسه.

وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

ويأتي ذلك في وقت علّق فيه المانحون الرئيسيون لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمويلهم بعد ظهور مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.