تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت، في عدة مناطق بأنحاء البلاد، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بـ"إجراء انتخابات مبكرة الآن" وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت (خاصة)، إن آلاف الإسرائيليين شاركوا في التظاهرات ضد الحكومة في مدن القدس الغربية وتل أبيب ورحوبوت (وسط) وحيفا وكفار سابا وقيسارية (شمال) ومناطق أخرى.

وفي القدس الغربية، تظاهر مئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مطالبين بإجراء انتخابات فورية وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي تل أبيب، تجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة كابلان، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، وأغلقوا عدة طرق رئيسية محيطة، قبل أنّ تُقدِم الشرطة على فضّ التظاهرة، وفق يديعوت أحرنوت.

واعتقلت الشرطة 5 متظاهرين بتهمة "إثارة الشغب وإغلاق الشوارع" في تل أبيب، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين عند مفترق حوريف بمدينة حيفا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حسب الصحيفة ذاتها. وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها: "الانتخابات الآن" و"أنقذوا الأسرى".

ودعا مئات الإسرائيليين، نتنياهو وحكومته، إلى "التنحي فوراً"، وذلك أمام منزله في مدينة قيسارية، حسب يديعوت أحرنوت.

وفي رحوبوت (جنوب تل أبيب)، تظاهر عشرات أمام معهد وايزمان للعلوم، وهتفوا ضد نتنياهو، وفق يديعوت أحرنوت.

ويتظاهر الإسرائيليون بوتيرة شبه يومية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، لكن التظاهرات المركزية تنظم السبت.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون أن نحو 136 أسيراً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، منذ شن حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيراً فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلاً.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى السبت 27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.