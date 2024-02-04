أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، شنّ الطيران الأمريكي-البريطاني عشرات الغارة خلال الساعات الماضية على أهداف في محافظات صنعاء وتعز والبيضاء وحجة وصعدة.

وأضاف سريع: "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية (على اليمن)".

ووفق سريع كان توزيع هذه الغارات: "13 غارة على صنعاء (شمال)، و9 غارات على الحديدة (غرب)، و11غارة على تعز (جنوب غرب)، و7 غارات على البيضاء (وسط)، و7 غارات على حجة (غرب)، وغارة واحدة على صعدة (شمال)".

وأضاف: "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".

فيما نقل موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين عن مصدر أمني بالجماعة لم يسمّه، قوله إن "الغارات على صنعاء تركزت على منطقتي النهدين وعطّان (جنوب العاصمة)".

وأضاف المصدر، أن "الطيران الأمريكي-البريطاني استهدف أيضاً بـ11 غارة منطقتي حيفان والبرح، بمحافظة تعز (جنوب غرب)"، ولم يوضح نتائج هذه الغارات.

بدورها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "استهداف الحوثيين بسبب هجماتهم في البحر الأحمر".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا ضربات جوية على 36 هدفاً للحوثيين في 13 منطقة مختلفة في اليمن.

ولفت البيان إلى استهداف مستودعات أسلحة وأنظمة صواريخ ومنصات إطلاق وأنظمة جوية ورادارات تابعة للحوثيين.

ووصف مسؤولون أمريكيون غارات الليلة بأنها "الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن"، قبل أن تنقل شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن "الضربات ضد الحوثيين منفصلة عن الرد الأمريكي في العراق وسوريا".

"تصعيد بتصعيد"

بدوره، قال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي رداً على الغارات، "سنقابل التصعيد بالتصعيد وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة".

في المقابل، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تنفيذ ضربة جديدة صباح الأحد ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين غداة القصف.

وأفادت سنتكوم بأن قواتها نفّذت الضربة ضد الصاروخ الذي كان "معدّاً للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر" بعدما اعتبرت أنه يمثّل "خطراً وشيكا" على السفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجمات على محافظتي الحديدة وصعدة "بعدة غارات جوية".

والأربعاء، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، متعهداً بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.